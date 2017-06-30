Трамп оголосив про запуск "золотої ери" в енергетичній галузі США

Виступаючи на зустрічі, організованій Міністерством енергетики США, президент Дональд Трамп заявив про початок реалізації нової енергетичної політики США, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Ми будемо експортувати американські енергоносії по всьому світу», - пообіцяв Трамп.

Читайте такожПорошенко обговорив у США поставки американського вугілля і газу

За словами президента, йдеться про початок «золотої ери» американського домінування. У числі прикладів нового підходу Трамп назвав плани збільшити поставки американського скрапленого газу на азіатські ринки, а також продаж вугілля в Україну.

Глава Білого дому також заявив, що його адміністрація розглядає ідею оновлення програми розвитку атомної енергетики, яка повинна скласти конкуренцію природному газу і поновлюваним джерелам енергії.

Ще один пункт програми – розробка нових родовищ нафти і газу на американському шельфі. Роботи були заморожені при адміністрації Барака Обами.

Указ про розширення видобутку на шельфі Трамп підписав ще в кінці квітня. Він пояснив це в тому числі створенням тисяч нових робочих місць для громадян США.