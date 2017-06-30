"Укренерго" заявляє про нову кібератаку

29 червня мала місце друга вірусна атака на комп'ютерну систему державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго». Про це заявив в.о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук на прес-конференції, яка була присвячена наслідкам вірусних атак 27 і 29 червня.

«Системи загального користування, офісні та адміністративні комп'ютери залишаються вимкненими досі тому, що через другу хвилю ми відклали відновлення повноцінної діяльності. Ми це зробимо сьогодні - до кінця робочого дня», - сказав він.

Ковальчук заявив, що фахівці «Укренерго», так само, як і міжнародні організації, дійшли висновку, що метою вірусних атак було не отримання грошей, а збір інформації або дестабілізація діяльності компанії і економіки України.

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«Вже є висновки різних організацій, включно з агентством при ООН, що метою цього вірусу однозначно не було вимагання грошей. Такої самої думки дотримуються фахівці «Укренерго» ... Про це говорять два фактори: інфраструктурні компанії, які були вражені, мають свої потужні можливості щодо захисту і ліцензійне програмне забезпечення, і такі організації не платять здирникам грошей в будь-якому випадку; система прийняття грошей (гаманець Bitcoin) не була захищена і була заблокована міжнародними організаціями через кілька годин після того, як розпочалася атака, і тоді була відсутня можливість отримувати будь-які гроші», - додав Ковальчук.

Ковальчук пропонує всім підприємствам критичної інфраструктури об'єднатися навколо створення і фінансування спільної неприбуткової організації, яка буде аналізувати кіберзагрози і напрацьовувати підходи і рекомендації для попередження та боротьби з вірусними атаками.

«Я з найближчого понеділка буду звертатися з ініціативою від «Укренерго», хоча це стосується не тільки енергетики, а й також і інших великих державних і приватних підприємств, діяльність яких можна об'єднати під назвою «критична інфраструктура», - сказав він, додавши, що його ініціатива полягає в тому, щоб створити неприбуткову організацію, яка буде працювати для забезпечення кібербезпеки всіх великих інфраструктурних компаній.

«Я вважаю, що створення неприбуткової організації, членами і сторони, що фінансують, якої будуть всі великі підприємства, що входять до складу критичної інфраструктури, - це буде дієвий інструмент, який дозволить, по-перше, обмінюватися інформацією, аналізувати дієвість тих чи інших заходів, напрацьовувати спільні технічні рекомендації та фінансувати це за рахунок внесків зазначених організацій», - сказав Ковальчук.

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Він повідомив, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, готова виділити додаткові кошти в інвестиційних програмах енергокомпаній на заходи щодо посилення кібернетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

27 червня Ковальчук заявив, що вірусна атака не несе реальних загроз для об'єднаної енергосистеми країни.

За даними Нацполіції, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.

Довідка УНІАН. До підприємств критичної інфраструктури належать компанії - оператори транспортних комунікацій (залізничного, авіа-, авто- і морського сполучення), енергетичних мереж та газопроводів, а також підприємства зв'язку.