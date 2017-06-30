В Україні зросли "зелені" тарифи на електроенергію для домогосподарств

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила «зелені» тарифи для приватних домогосподарств на 1,5% через зміни курсу євро.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП.

Зокрема, комісія збільшила «зелений» тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють її з енергії сонця та які введені в експлуатацію: з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 - до 10,49 грн/кВт-год з 10,33 грн/кВт-год; з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 – 9,43 грн/кВт-год з 9,29 грн/кВт-год; з 01 липня 2015 по 31 грудня 2015 – 5,86 грн/ кВт-год з 5,77 грн/кВт-год; з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 – 5,56 грн/кВт-год з 5,47 грн/кВт-год; з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 – до 5,29 грн/кВт-год з 5,21 грн/кВт-ч. Усі тарифи наведено без урахування ПДВ.

Також комісія збільшила «зелений» тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з

енергії вітру та які введені в експлуатацію: з 01 липня 2015 по 31 грудня 2019 – до 3,4 грн/кВт-год з 3,3 грн/кВт-год (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році законом України №514-VIII встановлено «зелений» тариф на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними електроустановками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт, який прив'язаний до курсу євро.

Кількість домогосподарств, які встановили сонячні панелі на дахах своїх будинків, у 2016 році збільшилася в 4 рази порівняно з показником 2015 року – до 1,1 тис.