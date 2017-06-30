Посол Польщі в Україні ознайомився з роботою Хмельницької АЕС (фото)

Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло та представники компанії ДТЕК 26 червня побували з ознайомчим візитом на Хмельницькій АЕС.

Серед основних питань, які цікавили гостей, – перспективи синхронізації України з європейською енергосистемою ENTSO-E та реалізація проекту «Енергетичний міст Україна – Європейський Союз», повідомляє прес-служба «Енергоатома».

«Основна мета візиту – стратегічне партнерство України та Польщі в тому числі і в галузі енергетики», ‒ зазначив посол.

Під час перебування на ХАЕС делегація відвідала навчально-тренувальний центр, де ознайомилась із системою підготовки та підтримки кваліфікації персоналу атомної станції. Зокрема, на повномасштабному тренажері блочного щита управління (БЩУ), було змодельовано позаштатну ситуацію на АЕС, під час якої оперативний персонал ядерного об’єкта продемонстрував свої навики та вміння. В рамках програми візиту гості також побували в машинному відділенні та на БЩУ другого енергоблока ХАЕС.

Детальніше зі станом експлуатації ХАЕС, основними показниками діяльності підприємства, а також станом справ щодо реалізації проекту «Енергетичний міст Україна – ЄС» з підключення енергоблока №2 ХАЕС до європейської енергосистеми ENTSO-E ознайомили присутніх під час наради.

Доповідаючи про основні кроки щодо реалізації даного проекту, заступник головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління ВП ХАЕС Олександр Копійко зазначив, що Київським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом «Енергопроект» (КіЕП) розроблений «Техніко-економічний аналіз» (ТЕО), відповідно до якого підтверджена технічна можливість безпечної роботи енергоблоку №2, як на енергосистему ENTSO-E, так і на енергосистему України; створений Європейський консорціум з фінансування реалізації даного проекту, до складу якого увійшли провідні компанії POLENERGIA (Польща), EDF Trading (Франція), Westinghouse (США-Швеція). Згідно із попередньою домовленістю, у липні поточного року консорціум має надати ТЕО підключення блоку №2 ХАЕС до енергосистеми ENTSO-E.

За словами радника президента ДП «НАЕК «Енергоатом» з міжнародних питань Олександра Ніконенка, реалізація цього проекту стане першим кроком на шляху до синхронізації енергосистем України та Європейського Союзу, що передбачено угодою про асоціацію між нашою державою та ЄС, а також сприятиме енергетичній безпеці країни.

Довідка. 15 червня 2015 року Кабінетом Міністрів України затверджено Розпорядження №671-р «Про започаткування реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст Україна ‒ Європейський Союз». Мета проекту: розвиток інфраструктури міждержавних електричних мереж; інтеграція об'єднаної енергетичної системи України з європейською енергосистемою ENTSO-E; організація видачі потужності енергоблоку №2 Хмельницької АЕС для передачі електричної енергії країнам ЄС шляхом відділення енергоблоку від об'єднаної енергетичної системи України для забезпечення довгострокового експорту електричної енергії.