У "Газпромі" заявили, що поставили на окупований Донбас газу на $1 мільярд

У російській газовій компанії-монополісті «Газпром» оголосили, що поставили на окупований Донбас газ обсягом 5,46 млрд куб. м на суму більш як 1 млрд доларів.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав на прес-конференції в Москві.

«Те, що стосується «ДНР» і «ЛНР» - з січня 2015 року поставлено газу обсягом 5,460 млрд куб. м на суму 1,196 млрд доларів », - сказав Міллер.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС через територію України і з купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги про перегляд ціни за спожитий Україна газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

За даними компанії «Укртрансгаз», станом на 22 червня Україна вже 573 дні не імпортує газ з Росії.