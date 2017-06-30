Міллер заявив, що за рішенням арбітражу "Нафтогаз" винен "Газпрому" $1,7 мільярда

Глава російського газового гіганта "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що за проміжним рішенням Стокгольмського арбітражу з "Нафтогазу" на користь "Газпрому" має бути стягнуто 1,7 млрд дол., рішення буде оскаржено в суді вищої інстанції.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава "Газпрому" Олексій Міллер сказав на прес-конференції в Москві.

"Було проміжне рішення Стокгольмського арбітражу - за попередньою економічною оцінкою відповідно до попереднього рішення стягнення з НАК "Нафтогаз України" на користь "Газпрому" перевищує суму 1,7 млрд. дол.", - сказав Міллер, відповідаючи на запитання УНІАН.

Водночас він заявив, що "Газпром" не задоволений таким рішенням і прийняв рішення оскаржити попереднє рішення в апеляційному суді Швеції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року в Стокгольмі було проведено усні слухання позицій сторін в рамках спору щодо транзитного контракту.

31 травня 2017 року «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

За даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або платити його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу до ЄС через територію України і з купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги про перегляд ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

За даними компанії «Укртрансгаз», станом на 22 червня Україна вже 573 дні не імпортує газ з Росії.