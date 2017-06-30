У "Нафтогазі" спростували слова голови "Газпрому" щодо рішення Стокгольмського арбітражу

Окреме рішення Стокгольмського арбітражу не вказує, що національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» має виплатити російському газовому монополісту «Газпрому» 1,7 млрд дол., повідомила прес-служба холдингу.

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«Окреме рішення арбітражу від 31 травня 2017 року не вказує, що «Нафтогаз» винен «Газпрому» 1,7 млрд дол. або будь-яку іншу суму. У ньому не міститься жодних числових значень щодо заборгованості між сторонами. У ньому викладено принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивності компенсації за переплати, вчинені «Нафтогазом», а також ціна, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що суд запропонував «Нафтогазу» і «Газпрому» спробувати домовитися про суми. «Такі переговори поки що тривають. Якщо сторони не дійдуть згоди, очікується, що суд визначить суми самостійно», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що за окремим рішенням Стокгольмського арбітражу з "Нафтогазу" на користь "Газпрому" має бути стягнуто 1,7 млрд дол., і при цьому російський монополіст має намір оскаржити це рішення в апеляційному суді Швеції.

Наприкінці 2016 року в Стокгольмі були проведені усні слухання позицій сторін у рамках спору щодо транзитного контракту.

31 травня 2017 року «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

За даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або сплатити його вартість, навіть не вибираючи всього обсягу (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Сторони можуть оскаржити це рішення в апеляційному суді Швеції, проте тільки за процедурою, але не по суті.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу до ЄС через територію України і з купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги про перегляд ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

За даними компанії «Укртрансгаз», станом на 22 червня Україна вже 573 дні не імпортує газ з Росії.