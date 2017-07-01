Голова НКРЕКП намагався через суд приховати від НАБУ документи щодо тарифів на електрику - ЗМІ

Соломянський районний суд відмовив голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитру Вовку у праві вилучити документи, які отримало Національне антикорупційне бюро. Про це пишуть "Наші гроші".

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З матеріалів судового засідання відомо, що 25 травня суд надав детективам НАБУ доступ до речей та документів, які знаходяться в центральному офісі НКРЕКП. Мова йде про документи з розрахунками формування (встановлення, обчислення) прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у період 2014-2017 років, постанови НКРЕКП про затвердження оптової ціни на електроенергію в цей період та тарифів на неї.

"Також НАБУ цікавили документи генеруючих компаній теплових електростанцій, а саме ПАТ "Центренерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго", ПАТ "ДТЕК Західенерго", які надходили до в період 2014-2017 років та листи, які надходили від виконавчих органів влади з відомостями щодо прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України, прогнозних обсягів відпуску електричної енергії в ОРЕ та прогнозної структури палива теплових електростанцій у відповідний період часу, видобутку енергетичного вугілля та наявних запасів його на відповідний період часу, погоджень Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії за період 2014-2017 роки", - йдеться у статті.

Після цього голова НКРЕКП звернувся до суду з проханням роз’яснити, про які саме документи йде мова і чи має право НАБУ їх вилучити. Суд встановив, що це прохання голови НКРЕКП фактично ініціює внесення змін до попередньої ухвали суду, яка задовольнила клопотання НАБУ, а тому його відхилив.

Як відомо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою "Роттердам+доставка морем+перевалка у порту". Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне "Центренерго" та "Донбасенерго", яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".