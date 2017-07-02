Китайці планують побудувати на Львівщині "зелену" електростанцію

Китайське підприємство Shandong Qingneng Power Co., Ltd планує побудувати теплову електростанцію в місті Добромиль Старосамбірського району Львівської області.

Про це повідомляється на сайті Львівської облдержадміністрації.

"Ми зацікавлені розвивати теплову енергетику, оскільки із збільшенням обсягів інвестування, підприємства області потребують збільшення ресурсів", - підкреслив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Представник підприємства Ванг Ифенг повідомив, що інвестори зацікавлені в тому, щоб побудувати теплову електростанцію на території Львівської області, використовуючи ресурс "Укрлісхолдингу", який спеціалізується на обробці деревини.

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За допомогою необхідного устаткування китайці перетворять залишки від обробки деревини в так звану "зелену" енергію з її подальшим запуском в мережу.