Україна за півроку збільшила імпорт газу в 2,3 раза

Імпорт природного газу в Україну за січень-червень 2017 року зріс у 2,3 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7 млрд куб. м, повідомляє прес-служба нового оператора газотранспортної системи України - компанії «Магістральні газопроводи України».

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Згідно з повідомленням, станом на 3 липня Україна вже 584 дні не імпортує газ із Росії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. Минулого року «блакитне» паливо імпортувалася тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м.