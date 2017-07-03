Транзит російського газу через Україну зріс на 21%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-червень 2017 року зріс на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 45,7 млрд куб. м, повідомляє прес-служба нового оператора газотранспортної системи України - компанії «Магістральні газопроводи України».

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Згідно з повідомленням, в разі збереження такої динаміки зростання транспортування російського газу через територію України до країн ЄС очікується, що до кінця 2017 транзит газу досягне 90 млрд куб. м.

«Кібератака минулого тижня жодним чином не вплинула на роботу газотранспортної системи України», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС у 2016 році виріс на 23% порівняно з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м.

За 5 місяців 2017 року транзит газу виріс на 21,8% - до 38,3 млрд куб. м.

27-29 червня на комп'ютерні системи багатьох українських користувачів, зокрема й на підприємства критичної інфраструктури було здійснено кібератаку вірусом Petya.A, метою якої було вимагання грошей в обмін на відновлення закодованих вірусом даних. Водночас в СБУ повідомили, що ця атака можливо була проведена з території Росії або окупованого Донбасу, також ряд експертів відзначили, що справжньою її метою було вивчення стійкості до кіберзагроз і ослаблення української економіки.