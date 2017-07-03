Китайська та чеська компанії планують реалізувати на Житомирщині проект у сфері "малої" енергетики - облрада

Китайська та чеська компанії планують реалізувати на Житомирщині проект у сфері «малої» енергетики, повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради. Як зазначається у повідомленні, голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма зустрівся з представниками китайської та чеської компаніями-підрядниками, які планують реалізувати на Житомирщині проект у сфері «малої» енергетики.

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Під час зустрічі Ширма запевнив іноземних інвесторів, що обласна влада готова підтримувати компанії, які бажають реалізовувати енергоефективні проекти на теренах області.

«Обласна влада зацікавлена у будівництві такої ТЕС і з нашої сторони буде підтримка цього проекту. Якщо виникатимуть проблемні або спірні питання, то зможемо допомогти в їх вирішенні. У нашій області впроваджується багато проектів з іноземним капіталом, і влада регулярно зустрічається з інвесторами, аби дізнатися про їхні проблеми, що виникають під час реалізації проектів, та оперативно їх вирішити», - наголосив Ширма.

У свою чергу, представники компанії зазначили, що впровадження даного проекту сприятиме реалізації Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року та дасть змогу збільшити виробництво «зеленої» енергії. Також реалізація проекту стимулюватиме залучення інвестицій в сектор виробництва електроенергії на Житомирщині.

Нагадаємо, компанії Xi'an Shaangu Power Co, Ltd (Китай) і EKOL (Чехія) є відомими на світовому ринку підрядниками і мають значний досвід роботи - від підготовки контрактів на надання послуг з проектування, постачання і допомоги на робочій ділянці і до здійснення всього комплексу робіт з проектування, матеріально-технічного постачання і будівництва - контрактів «під ключ».