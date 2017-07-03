Total витратить не менше мільярда доларів на видобуток газу в Ірані

Французька нафтогазова компанія Total підписала контракт з Іраном на участь в розробці газового родовища Південний Парс, передає Бі-бі-сі. Очікується, що перші інвестиції французької компанії складуть близько мільярда доларів - і це перші після зняття санкцій великі інвестиції з боку Заходу в енергетичний сектор Ірану.

Читайте такожІран хоче збільшити поставки газу до ТуреччиниУгода про розробку 11-ї фази родовища Південний Парс, яке є найбільшим газовим родовищем в світі, з боку Тегерана підписала Національна іранська нафтова компанія (National Iranian Oil Company). Ще один учасник проекту - китайська China National Petroleum Corporation (CNPC).

Відповідно до договору, французька компанія отримує 50,1% в проекті, CNPC - 30%, а Іран - ті, що залишилися 19,9%.

Вартість розробки 11-ї фази (ділянки) родовища оцінюється в $4 млрд, проектна потужність родовища - майже 2 млрд кубічних футів (56,6 млн кубічних метрів) газу на добу або близько 400 тис. барелів нафтового еквівалента. Початок промислової експлуатації родовища намічено на 2020 рік.

Південний Парс - це північна (іранська) частина гігантського газового родовища (Північний / Південний Парс), яка розташована в Перській затоці на північний схід від Катару. На частку Південного Парсу припадають 8% світових запасів газу і 50% сумарних запасів газу Ірану.

Південний Парс займає площу 3700 кв. км, влада Ірану поділила його на 28 ділянок (фаз). Розробкою другої і третьої фази займається російський "Газпром" - разом з французькою Total і малайзійською Petronas.

В кінці 2000-х років Total довгий час залишалася єдиною з великих Західних корпорацій, готових інвестувати в іранський газ. Однак в середині 2008 року французька компанія заявила, що виходить з проекту з розробки газових родовищ на півдні Ірану через високі політичні ризики.

У січні минулого року США і ЄС зняли санкції відносно Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило про виконання Тегераном всіх умов, що стосуються демонтажу ядерної програми.

В кінці лютого, через рік після "Ядерної угоди", було оголошено про нові санкції з боку США проти Ірану. Під нові американські санкції потрапили вісім іранських компаній через діяльність, яку американська влада вважає пов'язаною з тероризмом. Ще проти 17 компаній були прийняті обмежувальні заходи через їх участь в розробці і виробництві балістичних ракет.