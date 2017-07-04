Трамп планує закликати європейських союзників купувати газ у США, а не в Росії - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Польщі 6 липня планує закликати стурбованих енергетичною залежністю від Росії східноєвропейських лідерів скористатися зростанням постачання природного газу зі Сполучених Штатів, як повідомляє "Радіо свобода".

США нещодавно розпочали експорт газу до Польщі, і Трамп у цій країні розповість про бажання сприяти американським компаніям у якнайшвидшому постачанні газу до Центральної та Східної Європи, наголосив неназваний високопосадовець Білого дому.

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Упродовж останніх років Москва скоротила постачання газу взимку через суперечності з сусідніми країнами, і це спонукало держави регіону шукати безпечніші джерела енергії.

Сполучені Штати можуть розпочати активний газовий експорт до Європи через успіх так званої «сланцевої революції», яка дозволила наростити постачання газу та зробити його дешевшим. Минулого тижня Трамп проголосив початок «золотої ери» виробництва енергії у США, що дозволить країні реалізувати політику «енергетичного домінування» через експорт до Європи та Азії.