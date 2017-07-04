Компанії з групи "Нафтогазу" видали ліцензію на постачання газу населенню

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензію «Газопостачальній компаній «Нафтогаз України», яка входить до складу активів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», на постачання природного газу кінцевим споживачам. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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«Видати ліцензії на право здійснення господарської діяльності з постачання природного газу: ... ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, основною діяльністю «Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. Засновником компанії є дочірня структура НАК «Нафтогаз України» - «Газ України».

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня «Нафтогаз» звернувся до НКРЕКП і Антимонопольного комітету з проханням усунути необґрунтовану монополію групи компаній бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF, яка займає значну частку на ринку розподілу й постачання природного газу кінцевим споживачам.

Згідно з позицією холдингу, більшість компаній-постачальників газу (так звані «облгаз-збут») належать групі Group DF і є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, оскільки вони не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із поставками газу, і не створюють додаткової цінності для споживачів.

Також у держхолдингу заявляли, що «Нафтогаз» готовий самостійно (без допомоги облгаз-збут) реалізувати свій газ кінцевим споживачам.

Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.

НАК «Нафтогаз України» є оптовим покупцем газу за імпортним напрямком, а також у своєї дочірньої структури - найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування». Згідно з Порядком спеціальних зобов'язань, які покладено на держхолдинг Кабміном, «Нафтогаз» зобов'язаний продавати куплений газ облгаз-збут. Таким чином, «Нафтогаз» не має доступу на ринок роздрібних продажів газу для потреб населення.