Міжнародний арбітраж почав розгляд позову "Укрнафти" проти Росії через захоплення АЗС у Криму

Постійний третейський суд в Гаазі прийняв до розгляду позов найбільшої нафтовидобувної компанії в Україні - «Укрнафти» - проти Російської Федерації у справі про втрату компанією своєї мережі АЗС на території окупованого півострова Крим у 2014 році. Про це йдеться в повідомленні суду.

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Згідно з повідомленням, разом з позовом «Укрнафти» суд почав розгляд позову до Росії іншої української компанії – «Стабіл».

Відзначається, що обидві справи були розпочаті позивачами 3 червня 2015 року. При цьому компанії грунтувалися на тому, що Росія порушила умови Російсько-Українського двостороннього інвестиційного договору.

«Позивачі заявляють, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання, які випливають із Російсько-Українського двостороннього інвестиційного договору, шляхом прийняття з початку квітня 2014 року заходів, що перешкоджали їхнім інвестиціям у автозаправні станції, розташовані в Криму, і в кінцевому рахунку призвели до експропріації цих інвестицій», - йдеться в повідомленні суду.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня 2016 року «Укрнафта» звернулася в Міжнародний арбітражний суд у Гаазі з позовом проти Росії у зв'язку з втратою своєї мережі автозаправних станцій (14 АЗС) внаслідок анексії Криму в березні 2014 року.

За інформацією компанії, підставою для звернення до суду стала двостороння угода про захист інвестицій між Україною і Російською Федерацією 1998 року, згідно з якою кожна зі сторін взяла на себе зобов'язання не націоналізувати чи експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншої сторони, без своєчасної виплати справедливої компенсації.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.