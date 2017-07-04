Україна збільшила експорт електроенергії на 40%

Україна у січні-травнем 2017 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 40,6% - до 2,619 млрд кВт-год.

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Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Повідомляється, що за 5 місяців 2017 року до Угорщини було експортовано 1,37 млрд кВт-год електроенергії, що становило 52,4%, до Молдови - 0,56 млрд кВт-год (21,5%), до Польщі - 0,53 млрд кВт-год (20,2%).

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії у травні збільшився порівняно з травнем 2016 року удвічі - до 0,608 млрд кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016 році збільшила експорт електроенергії порівняно з 2015 роком на 10,9% - до 4,014 млрд кВт-год.