"Нафтогаз" і "Газпром" на нейтральній території намагаються домовитися щодо рішення Стокгольмського арбітражу

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» проводять переговори щодо рішення Стокгольмського арбітражу, яке було прийнято за результатами розгляду спору між компаніями за контрактом на закупівлю газу на період 2009-2019 років, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Нафтогаз України» і «Газпром» на виконання окремого рішення арбітражу проводять серію переговорів у спробі дійти згоди щодо змін до контракту і остаточних розрахунків між сторонами відповідно до рішення арбітрів. Переговори проходять на нейтральній території», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що окреме рішення арбітражу містить принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивності компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціна, яка має застосовуватися до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі.

«Якщо у ході переговорів «Нафтогаз» і «Газпром» не дійдуть згоди щодо нових формулювань і визначення сум, які підлягають виплаті, остаточне рішення ухвалить арбітраж», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», відповідно до якого Україна мала щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україна газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».