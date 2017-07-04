В "Укртрансгазі" назвали переваги української ГТС порівняно з обхідними проектами Росії

Українська газотранспортна система (ГТС) може забезпечувати транзит природного газу з Росії до країн Європейського Союзу і Молдови в умовах значного коливання добових обсягів попиту на західному кордоні України. Крім того, її робота є більш надійною і прозорою порівняно з газопроводами «Турецький потік», «Північний потік-1» і «Північний потік-2», які будуються (або вже побудовані) Росією в обхід території України.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба держкомпанії - оператора газотранспортної системи - «Укртрансгаз».

«ГТС України має низку конкурентних переваг порівняноз діючими і перспективними газопроводами, які проходять в обхід України. По-перше, це пов'язано з тим, що всі газопроводи України проходять по суші, що сприяє оперативному доступу технологічних служб «Укртрансгазу» до будь-якої частини ГТС для виконання регламентних і аварійних робіт», - зазначили у прес-службі, додавши, що більша частина газопроводів «Північний потік-1», «Північний потік-2» і «Турецький потік» знаходяться під водою, що значно ускладнює проведення ремонтних та аварійних робіт, а також вимагає використання спеціального обладнання. Розгортання цього обладнання в морських умовах потребує набагато більше часу, ніж у випадку аварії на суші, зазначили у прес-службі.

«Другою перевагою української ГТС є висока гнучкість, що дозволяє товариству («Укртрансгазу» - УНІАН) забезпечувати надійний транзит природного газу навіть за умови повної зупинки одного з магістральних газопроводів. В історії України не було жодного випадку зупинки транзиту з вини українського оператора ГТС», - наголошується у повідомленні.

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За інформацією "Укртрансгазу", українська ГТС здатна забезпечити транспортування газу до західного кордону України в діапазоні коливання до 250 млн куб. м на добу. При цьому, в 2013-2017 роках максимальне збільшення добових обсягів транспортування газу за контрактом з «Газпромом» становило 21-47 млн куб. м на добу, а максимальне зменшення - 32-51 млн куб. м на добу.

Також зазначається, що тривалість виходу ГТС на потрібний режим роботи, в залежності від умов, може становити від 4 до 6 годин.

«Третьою перевагою української ГТС є наявність потужної системи підземних сховищ газу (ПСГ), яка складається з 13 сховищ загальною потужністю 31,95 млрд куб. м, з яких до складу «Укртрансгазу» входить 12 ПСГ потужністю 30,95 млрд куб. м », - повідомили у прес-службі, додавши, що одне сховище («Вергунське», потужністю 0,4 млрд куб. м) залишилося на тимчасово окупованій території Донбасу, а, крім того, на балансі «Чорноморнафтогазу» було Глібовське сховище (вміщує 1 млрд куб. м), яке залишилося в окупованому Криму.

За даними «Укртрансгазу», основні потужності зі зберігання (25,32 млрд куб. м) розташовані на заході України.

«Такий комплекс газосховищ робить ГТС України ще більш гнучкою і надійною. Також українські ПСГ у разі різкого похолодання в Європі спроможні протягом доби забезпечити необхідні обсяги газу в залежності від поточних можливостей відбору (до 250 млн куб. м на добу)», - повідомили в компанії.

Також в «Укртрансгазі» зазначили, що рівень завантаження ПСГ останніми роками не перевищував 17 млрд куб. м (з майже 32 млрд куб. м доступних). Таким чином, вільні потужності становлять понад 14 млрд куб. м.

«Ці вільні обсяги можуть використовуватися європейськими енергетичним компаніями для зберігання природного газу в Україні з метою його подальшого транспортування до країн ЄС», - повідомили у прес-службі, додавши, що ще однією важливою перевагою роботи української ГТС є прозорість, оскільки «Укртрансгаз» публікує щоденну інформацію про роботу системи на корпоративному ресурсі - платформі прозорості LIVE (http://utg.ua/live), а також передає дані до Європейської асоціації операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

«Товариство («Укртрансгаз» - УНІАН) надає дані про закачування і відбір газу до/з ПСГ у Gas Infrastructure Europe (інформаційний ресурс про роботу газової інфраструктури країн ЄС - УНІАН) з метою їх подальшої публікації на платформі прозорості AGSI. Така політика робить українську ГТС і систему ПСГ значно прозорішою, ніж діяльність «Газпрому», - заявили в українській компанії.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м. У січні-квітні 2017 року транзит збільшився порівняно з січнем-квітнем 2016 року у 23% - до 30,5 млрд куб. м.

Чинний контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає обов'язковий транзит російського газу через територію України до кінця 2019 року. Наприкінці травня 2017 року голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що після січня 2020 року транзит газу через Україну може бути знижений до 15 млрд куб. м газу на рік.

На сьогодні Росія здійснює два проекти з будівництва (або підготовки до укладення контракту на будівництво) газопроводів, який будуть транспортувати газ в обхід території України. Це «Північний потік - 2», який йде дном Балтійського моря, і «Турецький потік» - дном Чорного моря. "Газпром" також має намір збільшити прокачування газу через діючий "Північний потік - 1".

У середині травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що уряд України вживає всіх заходів для того, щоб не допустити будівництва обхідних газопроводів.