Нафта дешевшає на фоні геополітичної напруженості

Ціни на нафту малорухливі вранці в середу: підтримку котируванням надає геополітична напруженість на Корейському півострові та Близькому Сході, але подальший підйом ринку стримується зростанням експорту з країн ОПЕК.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,10 відсотка до $49,56 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $47,00 за барель, що на 0,15 відсотка нижче попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Обидва еталони подорожчали приблизно на 12 відсотків порівняно з мінімумами 21 червня, але пробити позначку в $50 за барель їм поки не вдається.

Нафтовий картель ОПЕК і кілька країн поза організацією наприкінці травня домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року задля відновлення балансу світового попиту і пропозиції.

Тим не менш, у червні експорт нафти країнами ОПЕК зріс другий місяць поспіль до 25,92 мільйона барелів на добу, що перевищує показник травня і аналогічного періоду минулого року на 450.000 барелів на добу і 1,9 мільйона барелів на добу відповідно.

Деяку підтримку котируванням надає геополітична напруженість, зумовлена черговим запуском ракети КНДР і непорозуміннями між Катаром і низкою арабських країн на чолі з Саудівською Аравією та ОАЕ.