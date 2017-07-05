Рівненська АЕС відключила на ремонт четвертий енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №4 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«Відповідно до узгодженої заявки і графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України відключено від мережі енергоблок №4 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 52 календарні доби. Зараз продовжуються операції за програмою зупинення блоку», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час ремонту будуть проводитись регламентні роботи на основному обладнанні, а також ряд понадрегламентних робіт з реконструкції та модернізації спрямованих на підвищення безпеки, зокрема – заміна трубчатого електронагрівача компенсатора тиску, заміна штуцерів Ду20 і Ду25 НЖ «кишень» колекторів парогенераторів ПГ-2, ПГ-3, заміна відпрацьованих каналів нейтронних вимірювальних.

Згідно з повідомленням, станом на 5 липня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1780 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.