"Нафтогаз" за півроку сплатив до держбюджету 68 мільярдів гривень

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» за перше півріччя 2017 року сплатив до державного бюджету 67,5 млрд грн податків і дивідендів, тоді як за весь 2016 рік ця сума становила 74 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«За перші шість місяців 2017 року група «Нафтогаз» сплатила до державного бюджету 67,5 млрд грн податків (згідно з оперативними даними станом на 4 липня) і дивідендів. Ця сума майже дорівнює сумам, сплаченим групою в державний бюджет за весь 2016 рік (74 млрд грн)», - заявили у прес-службі, відзначивши, що надходження від «Нафтогазу» становили 17% дохідної частини бюджету в першому півріччі цього року.

Наголошується, що сплаченої суми більш ніж достатньо для виплати державою субсидій населенню на покриття вартості газу.

«У першому півріччі вартість поставленого «Нафтогазом» газу, що має бути профінансовано за рахунок адресних субсидій, становила 49,2 млрд грн. Разом з тим, з державного бюджету на рахунки споживачів станом на кінець червня надійшло лише 29,5 млрд грн. Адресні субсидії на суму 19,7 млрд грн залишаються непрофінансованими», - повідомили в компанії.

Також у «Нафтогазі» зазначили, що постійні й суттєві затримки сплати вартості вже проданого держхолдингом газу створюють ризики для нагромадження запасів газу, які будуть необхідні для проходження Україною опалювального сезону 2017-2018 років.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2016 році отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія мала 27,7 млрд грн чистого збитку. Наприкінці червня 2017 року «Нафтогаз» завершив перерахування до держбюджету дивідендів за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд грн.

Наприкінці травня в держхолдингу заявляли, що з боку облгаз-збуту (покупців газу для потреб населення) перед «Нафтогазом» накопичилося понад 1 млрд дол. боргів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.