Южно-Українська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Южно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі третій енергоблок після завершення середнього планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"4 липня о 22:27 третій енергоблок Южно-Української АЕС підключено до енергосистеми України після завершення середнього планово-попереджувального ремонту. Навантаження енергоблоку виконується з регламентною швидкістю", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією "Енергоатому", радіаційна обстановка на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень.

"На 4 липня 2017 року (радіаційний фон – УНІАН) становить 0,12 мікрозіверта на годину. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2017 року третій енергоблок Южно-Української АЕС було відключено від енергосистеми для проведення середнього планово-попереджувального ремонту (ППР) тривалістю 103 доби.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).