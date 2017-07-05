Кабмін створив робочу групу з виводу вугільної промисловості з кризи

Кабінет міністрів України створив робочу групу з врегулювання кризової ситуації у вугільній промисловості. Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

Читайте такожУкраїна планує закупити мінімум 2 мільйони тонн вугілля зі США - Порошенко

Робочу групу має очолити віце-прем'єр-міністр України, а його заступником стане міністр енергетики та вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці травня затвердив Стратегію розвитку вугледобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах, з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу через рік.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна має провести приватизацію всіх державних вугільних шахт після того, як буде проведено їх реформування і ці підприємства будуть виведені на рівень беззбитковості.