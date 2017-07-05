Кабмін не має наміру продовжувати надзвичайні заходи в енергетиці

Кабінет міністрів України не має наміру продовжувати термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. Про це РБК-Україна повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

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"Ми не будемо продовжувати надзвичайні заходи", - сказав він.

Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені урядовим розпорядженням №103-р від 15 лютого 2017 року, вступили в дію з 17 лютого через блокаду поставок товарів з зони АТО, зокрема, вугілля антрацитової групи.

Минулого місяця уряд продовжив термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії до 17 липня.

Нагадаємо, 14 червня Кабінет міністрів продовжив надзвичайні заходи в енергетиці ще на місяць, до 17 липня.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, заявив, що реформа газотранспортної системи (ГТС) в Україні виконана на 80%, а в ЄБРР заявили, що за рік Україна значно просунулася в плані реформування ГТС.