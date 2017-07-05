Кабмін не має наміру продовжувати надзвичайні заходи в енергетиці
Минулого місяця уряд продовжив термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії до 17 липня.
Кабінет міністрів України не має наміру продовжувати термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. Про це РБК-Україна повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
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"Ми не будемо продовжувати надзвичайні заходи", - сказав він.
Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені урядовим розпорядженням №103-р від 15 лютого 2017 року, вступили в дію з 17 лютого через блокаду поставок товарів з зони АТО, зокрема, вугілля антрацитової групи.
Минулого місяця уряд продовжив термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії до 17 липня.
Нагадаємо, 14 червня Кабінет міністрів продовжив надзвичайні заходи в енергетиці ще на місяць, до 17 липня.
Раніше віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, заявив, що реформа газотранспортної системи (ГТС) в Україні виконана на 80%, а в ЄБРР заявили, що за рік Україна значно просунулася в плані реформування ГТС.