Ціна світла: Нацкомісія ініціює нову формулу розрахунку тарифів на електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує визначати вартість вугілля в тарифах на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектростанціях, на основі європейських біржових ф'ючерсних котирувань, тобто цін контрактів, які укладатимуться і виконуватись у майбутньому.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті регулятора проекті постанови "Про затвердження Порядку формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях і когенераційних установках".

"У розрахунках тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії ціна на енергетичне вугілля не може бути врахована вище, ніж індикативна ціна вугілля, яка визначається на підставі середніх цін ф'ючерсних котирувань... на 6 наступних місяців, наступних за місяцем встановлення тарифів", - йдеться в тексті документа.

Згідно з документом, джерелом ф'ючерсних котирувань будуть служити видання Argus і Рlatt's, а ціна на вугілля також включатиме вартість доставки палива з портів Амстердам, Роттердам і Антверпена (Нідерланди) до українського порту (за попередні 12 місяців), а також вартість транспортування вугілля з судна на склади в портах, а потім з порту до складу ТЕС.

Також наголошується, що ціни на енергетичне вугілля будуть коригуватися з урахуванням якісних характеристик вугілля, при цьому базовими показниками буде калорійність на рівні 6000 ккал на 1 кг і вміст сірки – до 1%.

Коментуючи УНІАН цю ініціативу, експерт у сфері енергетики Андрій Герус зазначив, що фактично НКРЕКП пропонує поширити формулу ціноутворення "Роттердам+" на вугілля, яке використовується для виробництва енергії на ТЕЦ.

"Раніше порядок ціноутворення для ТЕЦ передбачав використання методу "витрати+". Тобто вартість енергії на ТЕЦ залежала від фактичних витрат на закупівлю палива. Тепер же реальні витрати можуть бути одні, а в тарифі – зовсім інше", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За словами голови комісії Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів (вже відбулися) на біржі в Роттердамі, разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка").

14 лютого експерт з питань енергетики і колишній член НКРЕКП Андрій Герус заявив, що теплова генерація, велика частина якої належить енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 мільярдів гривень завдяки включенню в тариф на електроенергію вартості вугілля за згаданою формулою.