Ціни на нафту повернулися до зростання після падіння напередодні

Світові ціни на нафту слабо збільшуються зранку в четвер в рамках корекції після зниження днем раніше на даних про збільшення експорту країн ОПЕК, повідомляє Прайм.

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Зазначається, що станом на 07:03 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,69% - до 48,12 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,71% - до 45,45 долара за барель. В ході торгів середи вартість марки WTI вперше з 30 червня опускалася нижче психологічної позначки в 45 доларів за барель, а ціни обох марок знижувалися більш, ніж на 3%.

"Нафтові ціни відновлюються після різкого зниження в середу на даних про експорт нафти ОПЕК. Днем раніше агентство Reuters з посиланням на дані Thomson Reuters Oil Research повідомило, що експорт нафти країн ОПЕК у червні збільшився другий місяць поспіль. Показник становить 25,92 мільйона барелів на день у червні, що на 450 тисяч більше порівняно з травнем і на 1,9 мільйона більше, ніж рік тому", - підкреслює видання.

Разом з тим учасники ринку очікують даних статистики по запасах нафти в США, яка буде опублікована пізніше в четвер. Аналітики прогнозують зниження запасів на 0,45%, або на 2,283 мільйона барелів, до 506,917 мільйона барелів. Минулого тижня Міненерго країни повідомило про несподіване зростання запасів нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 23 червня, на 0,1 мільйона барелів, або на 0,1% - до 509,2 мільйона барелів.

Згідно зі звітом Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США за тиждень, що завершився 30 червня, знизилися на 5,8 мільйона барелів, до 503,7 мільйона барелів. Дана статистика також підтримала зростання нафтових цін, відзначає агентство.

ОПЕК і низка країн, що не входять до організації, наприкінці 2016 домовилися року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.