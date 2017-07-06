Транзит російського газу через Україну досяг 6-річного максимуму

12:42, 06 липня 2017
Енергетика
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Україна збільшила транзит російського газу до рекордних 270 мільйонів кубометрів на добу.

Ілюстрація REUTERS

Добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему (ГТС) досягли рекордних показників за останні 6 років – 270 мільйонів кубометрів. Про це повідомляє державна компанія-оператор ГТС "Укртрансгаз".

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"Україна збільшила добовий транзит російського газу до рекордних 270 мільйонів кубометрів", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що 4 липня 2017 року "Укртрансгаз" отримав заявку від "Газпрому" на транспортування 272 мільйони кубометрів на добу, що є багаторічним максимумом для добових заявок на транзит російського газу в країни ЄС в міжопалювальний період.

За даними компанії, середньодобові обсяги транзиту газу почали зростати з квітня 2017 року.

"Середні добові обсяги транспортування російського газу через ГТС України за березень 2017 року склали приблизно 214 мільйонів кубометрів, за квітень - 245 мільйонів кубометрів, за травень - 249 мільйонів кубометрів... У червні середній добовий обсяг становив близько 250 мільйонів кубометрів", - відзначили в прес-службі.

Також наголошується, що за підсумками квітня-червня обсяг транзиту досяг історичного максимуму за останні 6 років – 22,7 мільярда кубометрів.

"Обсяг транзиту в 2017 році також є рекордним за останні шість років: він майже на 7 мільярдів кубометрів перевищує середній обсяг транзиту за січень-червень у 2012-2016 роках", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. За перше півріччя 2017 року транзит газу зріс на 21% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – 45,7 мільярда кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", українська ГТС може забезпечувати транзит природного газу з Росії в країни ЄС і Молдову в умовах значного коливання добових обсягів попиту на західному кордоні України, а саме – в діапазоні 250 мільйонів кубометрів на добу. Крім того, її робота є більш надійною і прозорою порівняно з газопроводами "Турецький потік", "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2", які будуються (або вже побудовані) Росією в обхід території України.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".

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Теги: #транзит через територію України#транзит російського газу