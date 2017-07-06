"Енергоатому" видали ліцензію на будівництво сховища для відпрацьованого ядерного палива

Державна інспекція з ядерного регулювання видала Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це повідомляє прес-служба Держатомрегулювання.

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"На сьогодні експлуатуючою організацією ("Енергоатомом" - УНІАН) всі передбачені ядерним законодавством умови для безпечного будівництва і введення в експлуатацію ЦСВЯП - виконані... З метою розвитку енергетичної незалежності нашої держави та економії бюджетних коштів - Держатомрегулювання в установленому порядку ухвалила рішення про видачу ліцензії на спорудження та введення в експлуатацію об'єкта", - наводяться в повідомленні слова глави інспекції Бориса Столярчука.

За його словами, технології американської компанії Holtec International, які використовуються при будівництві цього сховища, вже підтвердили свою надійність і безпека в інших країнах – Швеції, Бельгії та Іспанії.

"До цього дня ми йшли понад 12 років. Робота виконана дійсно велика, перешкод на шляху було не менше. Законодавче врегулювання всіх питань із забезпечення будівництва нової ядерної установки державного значення, вирішення питання землевідведення, пошук надійних, безпечних технологій, процес ліцензування - всі ці виклики ми подолали гідно", - сказав президент "Енергоатому" Юрій Недашковський, додавши, що новим завданням для компанії стало будівництво ЦСВЯП і його подальша експлуатація з метою забезпечення енергетичної незалежності України.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди буде надходити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС, оператором яких є "Енергоатом".

За даними Міненерговугілля, в цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з низки причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури, проект тривалий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

За даними "Енергоатому", контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС до ЦСВЯП, а також до самого сховища.

В середині червня 2017 року "Енергоатом" заявив про плани поставити перші контейнери з відпрацьованим ядерним паливом на ЦСВЯП у першій половині 2019 року.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС, оскільки можливості по зберіганню такого палива на самих станціях (в басейнах витримки) обмежені. Загальна ємність ЦСВЯП становить 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.