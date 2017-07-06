Запаси вугілля для опалювального сезону в 2 рази перевищують показник минулого року

Україна в ході підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років накопичила на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей 2,7 млн тонн вугілля, що в 2 рази більше, ніж в цей же час минулого року. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"Що стосується енергетичного балансу. На сьогодні запаси вугілля на складах теплової генерації і ТЕЦ складають 2 мільйони 665 тисяч тонн. Зокрема, накопичено вугілля марки "Г" (газове вугілля – УНІАН) - 1 мільйон 868 тисяч тонн, марки "А" (антрацит – УНІАН) - 786 тисяч тонн. Якщо порівняти з аналогічною датою минулого року, то запаси вугілля рівно в два рази більші", - йдеться в повідомленні.

Також Кістіон зазначив, що кібератаки на комп'ютерні системи інфраструктурних компаній змусили уряд підвищити увагу до інформаційної інфраструктури та кіберзахисту, особливо енергетичної сфери.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кістіон заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту і 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

Масштабна кібератака на державні установи, об'єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектору, а також приватні підприємства відбулася 27 червня 2017 року з допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем, шифрував дані і вимагав викуп. Коментуючи цю подію, в Міненерговугілля повідомили, що кібератака не вплинула на роботу української енергосистеми.