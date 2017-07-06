Україна подвоїла імпорт вугілля - половину купила в Росії

Україна в січні-червні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 1,257 млрд дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України за звітний період були Росія (50,2% від суми імпорту), США (27%) і Канада (8,7%).

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні в січні-червні 2017 року збільшився до 631,1 млн дол. з 446,3 млн. дол., зі США – до 340,5 млн дол. з 95,9 млн дол. З Канади Україна імпортувала вугілля на суму 109,6 млн дол.

Експорт зазначеної продукції за шість місяців 2017 року становив у грошовому вираженні 47,9 млн дол. проти 23,1 млн дол. в аналогічному періоді минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 млрд дол.