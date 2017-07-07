Україна за півроку імпортувала нафтопродуктів майже на $2 мільярди

Україна в першому півріччі 2017 року імпортувала сирої нафти і нафтопродуктів на загальну суму 1,9 млрд дол., повідомляє Державна фіскальна служба України.

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Зокрема, нафти імпортовано на 182,7 млн дол., а нафтопродуктів – на 1,746 млрд дол.

За даними Фіскальної служби, найбільші поставки нафти були здійснені з Азербайджану (161,4 млн дол., 88,3%) і Казахстану (15,5 млн дол., 8,5%), а нафтопродуктів – з Білорусі (903,5 млн дол., 51,2%), Росії (416,5 млн дол., 23,4%) та Литви (151,3 млн дол., 8,7%).

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 173,8 млн дол., що в 2,1 раза більше, ніж у 2015 році. При цьому імпорт нафтопродуктів зріс на 15,3% - до 3,3 млрд дол.