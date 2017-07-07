На Луганщині десятки тисяч людей у великих містах залишилися без електрики

09:26, 07 липня 2017
Енергетика
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Причини пошкодження ЛЕП біля Щастя поки не відомі.

На Луганщині кілька великих міст лишилися без електрики / Фото УНІАН

У Луганській області через пошкодження лінії електропередач без електрики залишилися десятки тисяч жителів великих міст регіону. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"7 липня в 00:40 поблизу Щастя Луганської області за попередніми даними сталося пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ (причина встановлюється). В результаті чого частково без електропостачання залишилися міста: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Олесандрівськ, Привілля, Сватове, Кремінна і Рубіжне (близько 40 тис. абонентів)", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС ддодали, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Теги: #електрика на Луганщині#Луганщина без світла