В Україну зайшов ще один міжнародний газовий трейдер

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу «МЕТ Україна» - дочірньої компанії міжнародного газотрейдера MET Holding AG.

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Відповідні постанови комісія прийняла на черговому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня НКРЕКП видала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу в Україні «Трафігура Юкрейн» - дочірньої компанії одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura.

Довідка УНІАН. MET Holding AG – міжнародна компанія, що спеціалізується на гуртовій торгівлі природний газом, нафтою, електроенергією та скрапленим природним газом. Компанія веде свою діяльність в Хорватії, Австрії, Великобританії, Іспанії, Швейцарії, Угорщині та інших країнах. 40% акцій компанії належать угорському нафтогазового холдингу MOL.