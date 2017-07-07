Ціни на нафту опустилися через зростання видобутку в США

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1 відсоток вранці в п'ятницю через зростання видобутку сировини в США.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 1,08 відсотка до $47,59 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $44,99 за барель, що на 1,16 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Основним фактором тиску на котирування стало зростання нафтовидобутку в США, який минулого тижня збільшився до 9,34 мільйона барелів на добу, показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA).

Запаси нафти в США зменшилися за тиждень, що завершився 30 червня, на 6,30 мільйона барелів до 502,914 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зниження на 2,28 мільйона барелів, повідомило EIA.

За розрахунками аналітиків банку Morgan Stanley, ціни на американський сорт в діапазоні $46-$50 за барель повинні запобігти зростанню видобутку нафти в США в середньо- і довгостроковій перспективі. Але для значного зниження виробництва сировини в США потрібно, щоб ф'ючерси на WTI торгувалися біля нижньої межі $40 за барель, додають вони.

Morgan Stanley прогнозує ціну на WTI нижче $50 за барель аж до середини 2018 року.

Серед інших факторів, що стримують підйом ринку, зростання експорту країнами нефтекартеля ОПЕК. У червні поставки нафти ОПЕК зросли другий місяць поспіль до 25,92 мільйона барелів на добу, що перевищує показник травня і аналогічного періоду минулого року на 450.000 барелів на добу і 1,9 мільйона барелів на добу відповідно.