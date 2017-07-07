Депутат Войціцька виступає за скасування надзвичайних заходів в енергетиці України

Народний депутат України, секретар комітету паливно-енергетичного комплексу ВРУ Вікторія Войціцька ("Самопоміч") виступає за скасування надзвичайних заходів в енергетиці України, заявила вона, повідомляє її прес-служба.

«Скасування надзвичайних заходів це закономірний крок, і потреби продовжувати дію заходів я не бачу. Це позитивний крок», - підкреслила Войціцька.

Вона додала, що енергокомпанії повинні мати контракти на постачання вугілля, щоб мати необхідні обсяги запасів до початку опалювального сезону. При цьому вона нагадала, що Україна має намір співпрацювати з США в питанні закупівлі вугілля.

Водночас вона зазначила, що з точки зору стратегічних наслідків скасування надзвичайних заходів, потрібно розуміти, що буде відбуватися восени, з початком опалювального сезону.

«Потрібно забезпечити потрібний законтрактований обсяг, щоб склади були наповнені хоча б на 2-3 місяці. Якщо цей запас буде, то ми зможемо сказати, що у нас все чудово. Зараз же це «ні про що», - підсумувала депутат.

Як повідомлялося, в черговий раз продовжене надзвичайний стан в енергетиці діє до 17 липня. Міністерство енергетики вже заявило, що Кабмін не буде продовжувати його дію ще на один місяць.

Раніше депутат Борислав Береза опублікував інформацію, в якій йдеться, що через НП в енергетиці енергокомпанії з зупиненими ТЕС отримують надприбуток.