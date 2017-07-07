Служба безпеки і ГПУ проводять обшуки в "Укргазвидобуванні"

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура проводять обшуки в центральному офісі та регіональних відділеннях найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування», повідомила прес-служба компанії.

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«У центральному офісі компанії та її філіях по всій Україні представники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України проводять обшуки і виїмку документів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки проводяться за рішенням Печерського районного суду Києва від 29 червня 2017 року за клопотанням Генеральної прокуратури України.

«Згідно з постановою суду, вилученню підлягають документи, пов'язані з відносинами «Укргазвидобування» і компаній «Tacrom Services S.R.L» (Румунія) і ДП «РУП» ВО «Білорусьнафта» (Республіка Білорусь). Зазначені документи стосуються проведення в 2016-2017 роках ГРП (гідророзривів пласта з метою інтенсифікації видобутку газу - УНІАН), інженерних звітів та іншої важливої для діяльності компанії інформації», - повідомили в прес-службі.

У компанії зазначили, що вилучення важливої для технологічного процесу документації призведе до дестабілізації найбільшого газодобувного підприємства України, а також ставить під загрозу виконання урядової програми зі збільшення видобутку природного газу.

«Укргазвидобування» співпрацює з представниками СБУ та ГПУ, наголосили в прес-службі.

У прес-службі нагадали, що, незважаючи на відсутність законних підстав, рахунки «Укргазвидобування» з кінця травня залишаються заблокованими через спроби «Арабського енергетичного альянсу» заволодіти коштами компанії в розмірі 231,6 млн грн.

У прес-службі ГПУ повідомили, що Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури при оперативному супроводі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Укргазвидобування», діючи за попередньою змовою з посадовими особами іноземних компаній, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, шляхом завищення вартості робіт з гідророзриву пластів, які проводяться на території Полтавської та Харківської областей, протягом 2016-2017 років заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Слідство встановило, що в 2016 році компанія «Укргазвидобування» провела 4 тендери на проведення робіт з гідророзриву пластів на свердловинах, що перебувають на балансі українського підприємства. Умовами таких тендерів було виконання 100 операцій гідророзриву пласта загальною вартістю близько 400 млн грн.

«Зараз на підставі дозволу слідчого судді в кримінальному провадженні, з метою пошуку оригіналів документів щодо укладення та виконання договорів, проводяться слідчі дії - обшуки в приміщеннях регіонального відділення ПАТ «Укргазвидобування» і підприємствах-підрядників», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 млрд куб. м, тоді як у 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 млрд куб. м.