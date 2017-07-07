Ціна Brent вперше за місяць опустилася нижче $47

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися в п'ятницю на даних з видобутку нафти в США; нафта марки Brent вперше з 28 червня опустилася нижче позначки в 47 за барель, повідомляє Прайм.

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Станом на 10:41 за Києвом вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 2,52% - до 46,90 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 2,68% - до 44,30 долара за барель.

У четвер міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 30 червня, знизилися на 6,3 мільйона барелів, або на 1,2% - до 502,9 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси знизилися на 0,45%, або на 2,283 мільйона барелів, до 506,917 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) знизилися на 1,3 мільйона барелів, склавши 59,5 мільйона барелів. В результаті нафтові ціни почали зростати.

Сприяють нинішньому корекційного зниження і дані про те, що видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, виріс на 0,95%, або на 88 тисяч барелів на добу, до 9,338 мільйона барелів на добу. "Нафтові ціни спочатку зміцнилися на тлі більш сильного зниження запасів, ніж очікувалося... Проте ентузіазм був короткостроковим, оскільки ринок звернув увагу на чергове зростання видобутку в США", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків банку ANZ.

Раніше на цьому тижні агентство з посиланням на дані Thomson Reuters Oil Research повідомило, що експорт нафти країн ОПЕК у червні збільшився другий місяць поспіль. Показник становить 25,92 мільйона барелів на день у червні, що на 450 тисяч більше порівняно з травнем і на 1,9 мільйона більше, ніж рік тому.