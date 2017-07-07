Україна збільшила експорт електроенергії на 60%

Україна в січні-червні 2017 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 59,5% - до 136,4 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

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За її даними, 57,4% виручки від експорту припало на поставки електроенергії до Угорщини. Близько 20,6% від загального обсягу експорту електроенергії припало на Молдову і близько 17,4% - на Польщу.

У червні Україна експортувала електроенергію до Угорщини на 4,3 млн дол., до Польщі - на 4,5 млн дол. Експорт до Молдови минулого місяця становив 14,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% - до 152 млн дол.