Угода про умови об'єднання енергосистем України та Молдови набрала чинності

Угода про умови об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою Європи (ENTSO-E) набула чинності після її підписання необхідною кількістю системних операторів, повідомила прес-служба державної компанії – оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго».

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«Поставлені нашими європейськими партнерами підписи свідчать про готовність європейської сторони рухатися назустріч. Попереду багато роботи, не лише з боку системного оператора, але і з боку генерації, органів влади, регулятора. Але є чіткий план дій, і ми віримо в успіх загальної справи», – цитує прес-служба виконуючого обов'язки голови «Укренерго» Всеволода Ковальчука.

Як повідомляв УНІАН, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці.

У березні 2017 року глава «Укренерго» заявив, що вартість синхронізації української енергосистеми з енергосистемою Європейського Союзу може становити від 600 млн грн до 1,8 млрд грн.

На початку травня «Укренерго» прийняло стратегію розвитку на найближчі 10 років, яка передбачає інтеграцію компанії до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). 28 червня компанія підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи.