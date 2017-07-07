Гройсман повідомив, коли затвердять фінплан "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України в липні затвердить фінансовий план національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на 2017 рік, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на брифінгу в Лондоні.

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"Фінансовий план напрацьований наглядовою радою та йде по всіх бюрократичних процедур через уряд. Я думаю, що урядом він буде затверджено у липні", - сказав Гройсман.

При цьому голова уряду зазначив, що після ухвалення Верховною Радою законодавства про корпоративному управлінні фінансові плани держкомпаній будуть затверджувати їх наглядові ради.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 22,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 35 мільярдів гривень чистого збитку.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало передати функцію затвердження фінансових планів найбільших державних компаній від уряду наглядовим радам, які будуть сформовані в найближчим часом.