Міненерговугілля затвердило обов'язковий 10-денний запас мазуту для ТЕС і ТЕЦ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в рамках підготовки до проходження опалювального сезону 2017-2018 років затвердив обов'язковий 10-денний запас мазуту як резервного виду палива для теплоелектростанцій і теплоэлектротцентралей. Про це йдеться в опублікованому наказі Міненерговугілля №444 від 29 червня 2017 року.

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"Затвердити обсяги десятиденного запасу мазуту для електростанцій для забезпечення роботи електростанцій в осінньо-зимовий період 2017-2018 років", - йдеться в тексті документа.

Згідно з додатком до наказу, загальний обсяг запасів мазуту на 10 днів роботи всіх ТЕС і ТЕЦ України становить 132,9 тисячі тонн (28,8 тисячі тонн для ТЕС і 104 тисяч тонн – для ТЕЦ).

Так, за інформацією міністерства, Придніпровська ТЕС повинна мати запас мазуту в обсязі 2,5 тисячі тонн, Бурштинська – 3 тисячі тонн, Зміївська – 4,8 тисячі тонн. При цьому запас на ТЕЦ-5 в Києві повинен становити 45,6 тисячі тонн, ТЕЦ-6 (також розташована в столиці) – 31,2 тисячі тонн і на Харківській ТЕЦ-5 - 13,4 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, за п'ять місяців 2017 року Україна скоротила споживання мазуту на 51,1% - до 22,2 тисячі тонн. За даними Міненерговугілля, станом на 1 червня 2017 року запаси мазуту на енергетичних підприємствах складають 62,2 тисячі тонн, що на 47,8 тисячі тонн менше запасів 2016 року (на цю ж дату).

Наприкінці червня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що у зв'язку зі взятими на себе Україною екологічними зобов'язаннями, енергокомпанії, які купують мазут за кордоном для роботи ТЕС і ТЕЦ, повинні будуть до 1 січня 2018 року імпортувати цей вид палива з вмістом сірки не більше 1%.