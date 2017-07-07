Нацкомісія пропонує новий підхід до тарифів на послуги облгазів – хоче рахувати для кожного окремо

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), виступає за перехід від загального значення тарифу на послуги з транспортування та розподілу газу до нової методики розрахунку, яка враховуватиме регіональні особливості і визначить різні ставки цього тарифу для окремих газопостачальних компаній (облгазів).

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Про це під час круглого столу, присвяченого проблемам у сфері тарифоутворення на природний газ, заявив голова Нацкомісії Дмитро Вовк.

«На нашу думку, незалежно від того, який принцип застосовується: чи за обсягами газу (розрахунок тарифів залежно від обсягу споживання газу - УНІАН), чи варіація з потужністю (розрахунок тарифів на основі показника технічної або заявленої потужності подачі газу, яка надається споживачеві облгазом - УНІАН) - необхідно відходити від загального тарифу, однакового для всієї країни... Перший крок для того, щоб привести тарифи до реального значення витрат кожного підприємства - це відхід від загального тарифу», - сказав він, додавши, що необхідно перейти до такого тарифоутворення, яке відображатиме витрати на послуги з розподілу кожного окремого облгазу.

За словами Вовка, сьогодні на всій території України, крім ціни газу як товару (6 879 грн за 1 тис. куб. м - УНІАН) діє загальний тариф, який сплачує кінцевий споживач за послуги з транспортування та розподілу газу - 879 грн за 1 тис. куб. м. До цього тарифу включаються витрати держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» (послуга транспортування) і витрати регіональних газопостачальних компаній - облгазів (послуга розподілу).

Згідно з позицією регулятора, перехід від загальної до регіональної ставки тарифу сприятиме залученню до процесів тарифоутворення органів місцевого самоврядування.

«Ми рухаємося у всіх сферах. Стан підготовки в кожній сфері різний. Найвищий рівень підготовки в дистрибуції електроенергії (діяльність обленерго - УНІАН), на другому місці у нас тарифи для тепла і води... На третьому - «Укренерго», і на четвертому (останньому) у нас газова дистрибуція (діяльність облгазів - УНІАН)», - сказав глава НКРЕКП, відповідаючи на запитання УНІАН, чи планує комісія запровадити на послуги розподілу газу стимулююче тарифоутворення, яке, на відміну від діючого підходу «витрати плюс», знижує можливість облгазів завищувати значення своїх витрат для підвищення вартості своїх послуг.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, в тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ повинен складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою та розподілу по регіональних газорозподільних мережах (так звана «абонплата»). Останню планувалося розраховувати виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, у результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, могла вирости в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника - збільшитися в середньому у 5-8 разів.

Після критики з боку експертного середовища, уряду та Адміністрації президента, 10 квітня Нацкомісія скасувала дію своєї постанови про запровадження абонплати за газ. Після цього регулятор повернувся до визначення вартості послуг з транспортування та розподілу з використанням загального тарифу, який сплачує кінцевий споживач незалежно від ціни газу як товару і рівня його споживання.