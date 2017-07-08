У Чорнобилі можуть побудувати сонячну станцію

Україна веде переговори з однією з найбільших компаній Франції Engie SA про будівництво величезної сонячної електростанції, вартістю 1,25 мільярда доларів у зоні відчуження, повідомляє Кореспондент з посиланням на Bloomberg.

Французька компанія вивчає попереднє економіко-технічне обґрунтування проекту.

"Французький досвід в ядерній енергетиці - це одна з причин, чому ми хотіли б працювати саме з французькою компанією", - сказав міністр екології України Остап Семерак.

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Він додав, що французька компанія звернулася до українського уряду після того, як він оголосив про намір розвивати поновлювані джерела енергії в Чорнобилі.

У Engie SA підтвердили, що компанія веде переговори з Україною, але відмовилися розповідати про розмір проекту. За словами Семерака, зараз близько 60 компаній цікавляться реалізацією проектів у зоні відчуження.

Видання зазначає, що сьогодні в Україні найвищі тарифи на екологічно чисту електроенергію. Кіловат-година коштує 15 євроцентів, у той час як у більшості країн на континенті ціна не перевищує 8,6 євроцентів.

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"Це хороша винагорода, але, можливо, не настільки гарна, якщо взяти до уваги всі ризики в країні. В України є хороше сонячне випромінювання, але також дуже низька довіра інвесторів і надмірна вартість проектів", - прокоментував потенційну угоду аналітик BNEF П'єтро Радоя.