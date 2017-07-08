Путін вважає, що російський газ має "абсолютні переваги" на європейському ринку

Президент РФ Володимир Путін вважає, що російський природний газ має «абсолютні переваги» на європейському ринку порівняно з американським скрапленим природним газом (СПГ). Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20, відповідаючи на запитання, як він сприйняв повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп під час візиту до Польщі 6 липня заявив про готовність постачати скраплений газ до Європи.

Читайте такожЄвропарламент: російський газопровід "Північний потік-2" суперечить інтересам ЄС«Я оцінюю це надзвичайно позитивно, тому що здорова конкуренція всім йде на користь. Ми - за відкритий ринок, за здорову конкуренцію», - підкреслив Путін.

Він зазначив, що Трамп у виступі на саміті заявив, що Америка виступає за відкриту, чесну конкуренцію.

«До речі кажучи, я, коли виступав, цю тезу підтримав. Нас це цілком влаштовує, тому що на сьогодні, якщо це буде так - відкрита і чесна конкуренція, незаангажована політикою і без використання якихось політичних ресурсів, - то нас це цілком влаштовує. Тому що на сьогодні, це абсолютно очевидний факт, будь-який фахівець вам це скаже: собівартість виробництва і доставки скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів до Росії набагато вища, ніж наш СПГ, і не можна порівняти його за вартістю з трубним російським природним газом», - сказав Путін.

За його словами, у Росії в цьому питанні була б «абсолютна конкурентна перевага».

«А щоб вона збереглася, наші учасники ринку мають працювати, мають зберегти за собою ці конкурентні переваги», - сказав Путін.

Як повідомлялося, 6 липня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що обговорював з Трампом питання поставок скрапленого газу з США до сусідніх європейських країн.

На початку червня в Польщу прибув перший танкер зі скрапленим газом з США.

На даний час Польща працює над довгостроковим контрактом на постачання СПГ з США, щоб відмовитися від експорту російського газу.