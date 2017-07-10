Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 12 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 1 липня по 8 липня зросли на 2,9%, або на 337 млн ​​куб. м, - до 11,929 млрд куб. м з 11,592 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України - держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ станом на 8 липня становив близько 50,5 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани з накопичення в підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.