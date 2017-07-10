"Чорне золото" в мінусі: з початку року нафта Brent подешевшала на 17%

Ціни на нафту зросли у понеділок вранці, але нарощування бурової активності в США стримало подальший підйом ринку.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,47 відсотка до $46,93 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $44,42 за барель, що на 0,43 відсотка вище за попереднє закриття, передає Рейтер.

Трейдери відзначають, що незважаючи на поточне зростання котирувань, в цілому ринок залишається слабким.

Зокрема, північноморська суміш Brent подешевшала на 17% з початку року, незважаючи на дію глобального пакту ОПЕК+ про обмеження нафтовидобутку.

Нафтовий картель ОПЕК і кілька країн поза організацією, включаючи Росію, в кінці травня домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року задля відновлення балансу світового попиту і пропозиції.

Основним фактором тиску на котирування залишається зростання видобутку нафти і кількості бурових у США.

За словами аналітиків ANZ, ринок "продовжує стежити за зростанням бурової активності і видобутку нафти в США".

Минулого тижня кількість бурових установок у США збільшилася на 7 штук до 763, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Виробництво нафти в США зросло більш ніж на 10% з середини 2016 року до 9,34 мільйона барелів на добу.

Крім того, зростає експорт з самих країн ОПЕК, посилюючи сумніви інвесторів щодо ефективності глобального пакту.