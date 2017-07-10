Ядерне паливо Westinghouse дозволили використовувати ще на двох блоках Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) схвалила можливість використання ядерного палива виробництва американсько-японської компанії Westinghouse на енергоблоках №1 і №4 Запорізької АЕС, повідомила прес-служба відомства.

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«Державна інспекція ядерного регулювання України, беручи до уваги позитивні результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, що обґрунтовують безпеку, визнала можливим завантаження перших партій ядерного палива компанії Westinghouse в активні зони енергоблоків №1 і №4 Запорізької АЕС», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що роботи з використання ядерного палива виробництва компанії Westinghouse на АЕС України здійснюються Національною атомною генеруючою компанією «Енергоатом» з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для АЕС України та уникнення залежності від монопольного постачальника.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного постачальника - російської компанії «ТВЕЛ» - «Енергоатом» уклав договір з компанією Westinghouse. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок був підключений до енергомережі країни.

У лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року «Енергоатом» імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% – з Росії.

Зараз ядерне паливо виробництва компанії Westinghouse експлуатується в складі змішаних активних зон енергоблоків №2, №3 Южно-Української АЕС, №5 Запорізької АЕС, і готується до завантаження в активну зону енергоблоку №3 Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.