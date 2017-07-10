"Газпром" визнав, що санкції США можуть затримати будівництво газопроводів в обхід України

15:16, 10 липня 2017
Енергетика
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Російський монополіст попередив інвесторів, що «Північний потік-2» і «Турецький потік» можуть зіткнутися з труднощами.

Ілюстрація REUTERS

Російський газовий монополіст «Газпром» попередив інвесторів, що потенційні санкції США можуть стати причиною затримки інвестицій у низку проектів, і це може вплинути на їх завершення.

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Про це йдеться в проспекті до планованого випуску єврооблігацій "Газпрому", передає Рейтер.

Проекти, які «Газпром» реалізує в галузі трубопровідного газу, включаючи «Північний потік-2» і «Турецький потік», глибоководні проекти на арктичному шельфі і сланцеві проекти в Росії або за її межами, можуть зіткнутися з труднощами, йдеться в проспекті.

Раніше «Газпром» говорив, що встиг отримати від європейських партнерів частину фінансування на будівництво Північного потоку-2.

У червні сенат США схвалив нові санкції проти Росії, які посилюють заборону на фінансування російських енергетичних компаній та їхніх проектів, які пригальмувала Палата представників США.

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Теги: #Північний потік-2#санкції США проти Росії#газопровід в обхід України