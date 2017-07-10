У Кабміні кажуть, що підстав підвищувати ціни на газ для населення немає

Міністерство енергетики та вугільної промисловості не бачить підстав підвищувати ціни на газ для населення в наступний опалювальний сезон.

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Про це заявив заступник очільника Міненерговугілля Ігор Прокопів на брифінгу в Києві.

«Мій прогноз такий - ціна газу для населення змінюватися не буде. Ми завершили всі розрахунки, донесли до уряду, до вищих кабінети. Я думаю, що днями це буде озвучено. Причин, які б змушували піднімати ціну на газ для населення, немає», - сказав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. За словами голови уряду Володимира Гройсмана, дане рішення дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року.

22 березня 2017 року Кабмін продовжив до 1 квітня 2018 року спецзобов'язання "Нафтогазу" та інших суб'єктів ринку газу з постачання газу для споживачів.